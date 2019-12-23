В Японии пересматривают размеры выплат алиментов на детей

Новости

Токио, 23 декабря (Jiji Press). Верховный суд Японии выпустил пересмотренную версию руководящих принципов для определения размера алиментов на детей, которые широко используются в судебных разбирательствах по бракоразводным делам в стране.

Пересмотр руководящих принципов, основанный на изменениях системы налогообложения и других факторах, проводится впервые за 16 лет.

Размер ежемесячного пособия на ребенка может увеличиться примерно на 10 000-20 000 йен в зависимости от уровня доходов родителей в соответствии с новыми стандартами, опубликованными Институтом юридической подготовки и исследований Верховного суда Японии.

В руководящих принципах дети классифицируются на две группы, до 14 лет, и 15 лет и старше, и в них указывается рекомендуемая сумма алиментов на детей в зависимости от количества детей и дохода их родителей.

Например, пересмотренные руководящие принципы предусматривают, что родитель, не являющийся опекуном, с годовым доходом в 5 миллионов йен должен платить не 20-40 тысяч йен, как раньше, а 40-60 тысяч йен в месяц родителю, который воспитывает 14-летнего ребенка и ежегодно получает доход в размере 2 миллионов йен. При одинаковых условиях сторон, платящая сторона при доходах около 4 млн йен должна платить в пределах 20 40 тысяч йен, как указывали и старые правила.

Прежние правила были установлены в апреле 2003 года и вызывали критику – так, Японская ассоциация адвокатов указывала, что размер платы не обеспечивает минимальный уровень жизни, и создала альтернативную систему расчёта алиментов.

Согласно результатам исследования семей с одним родителем Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии 2016 года, средняя сумма, которую получала мать с ребёнком, составляла 43000 йен. Более чем в 42% случаев размеры алиментов определялись во время развода, но впоследствии их переставали оплачивать; лишь в 24% случаев респонденты ответили, что продолжают получать алименты и в момент опроса.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме