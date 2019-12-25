В Японии за 2018 год 282 учителя были наказаны за сексуальные преступления

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Токио, 24 декабря (Jiji Press). В государственных школах Японии в 2018 финансовом году было наказано рекордное количество учителей, 282 человека, за преступления на сексуальной почве; это на 72 больше, чем в предыдущем году, согласно опубликованным данным исследования министерства образования.

163 из них были уволены в том финансовом году, который закончился в марте 2019 года, это на 43 больше, чем годом ранее.

Министерство призывает правительства 47 префектур страны и 20 крупных самоуправляющихся городов пересмотреть свои стандарты мер наказания, если их наказания за сексуальные преступления в отношении учеников не влекут увольнения.

«Растёт осознание того, что человека должны немедленно увольнять за непристойное поведение», – сказал представитель министерства.

Опрос также показал, что не существует стандартов мер наказания за такие безнравственные поступки учителей в префектурах Хёго и Коти, а также в городе Окаяма.

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