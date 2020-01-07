Карлос Гон будет говорить на пресс-конференции об ущемлении прав человека в Японии

Новости

Бейрут/Токио, 6 января (Jiji Press). Ожидается, что бывший лидер Nissan Motor Co. Карлос Гон на пресс-конференции, запланированной на 8 января, заявит о нарушениях прав человека, которым он подвергся в Японии, оправдывая свой побег в Ливан, по словам близких к нему источников.

Адвокат бывшего председателя дирекции крупнейшего японского автопроизводителя заявил, что Гон встретится с прессой в столице Ливана Бейруте в 15:00.

Гон, обвиняемый в финансовых нарушениях, бежал в Ливан через Турцию в конце декабря, будучи выпущен под залогом судом. Источник, близкий к Гону, сказал, что на пресс-конференцию, скорее всего, будет приглашено лишь ограниченное число журналистов.

«Теперь я могу наконец свободно общаться со СМИ и с нетерпением жду начала следующей недели», – сказал 65-летний Гон в заявлении, опубликованном сразу после его прибытия в Бейрут 30 декабря. После публикации этого заявления он почти прекратил общение со СМИ – говорят, что он погружён в подготовку к пресс-конференции.

Рикардо Карам, журналист, который был знаком с Гоном около 20 лет, сказал, что Гон был лишён основных прав человека после освобождения под залог, упомянув запрет на его встречу с женой. По словам Карама, обращение с Гоном не основывалось на презумпции невиновности. Ожидается, что Гон расскажет об этом на пресс-конференции, сказал Карам.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]