Бежавший из Японии Карлос Гон на пресс-конференции заявил о своей невиновности и подверг критике судебную систему Японии
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Бейрут, 8 января (Jiji Press). Бывший председатель Nissan Motor Co. Карлос Гон заявил о своей невиновности по всем обвинениям, выдвинутым против него японскими прокурорами, и раскритиковал судебную систему страны.
На пресс-конференции в Бейруте 65-летний Гон назвал выдвинутые против него обвинения «безосновательными». По его словам, его отъезд из Японии был единственным возможным способом защитить семью.
Гон сказал, что бывший президент Nissan Сайкава Хирото и ещё четыре человека были причастны к его отставке от поста в руководстве крупнейшего японского автопроизводителя. Он также утверждал, что Nissan и японские прокуроры заблаговременно сговорились, чтобы арестовать его.
Со времени его первого ареста специальной следственной группой прокуратуры Токийского округа в ноябре 2018 года Гон впервые встречается с прессой.
В Японии Гон был обвинён в возможных нарушениях финансовых правил и нарушал закон в том, что не указывал часть своего вознаграждения в финансовых отчетах Nissan. Он также подозревается в особом злоупотреблении доверием, направляя средства Nissan в ливанскую инвестиционную компанию, которая фактически принадлежит ему.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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