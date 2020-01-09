Nissan собирается получить компенсацию от Карлоса Гона

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Токио, 8 января (Jiji Press). Nissan Motor Co. планирует продолжить судебный процесс против бывшего председателя правления Карлоса Гона, в том числе требовать компенсации за огромные финансовые потери, которые, по утверждениям компании, она понесла.

На пресс-конференции в Бейруте Гон, которому в Японии предъявлено обвинение в серии предполагаемых финансовых нарушений, заявил, что выдвинутые против него обвинения являются ложными, но японский автопроизводитель утверждает, что он совершил ряд незаконных действий. Компания сообщает, что её расследование показало, что незаконные действия Гона причинили Nissan убыток в размере более 35 миллиардов йен.

Аудиторский комитет Nissan признал многочисленные нарушение со стороны Гона, в том числе ложные сведения о его зарплате в финансовой отчетности фирмы и личном использовании жилья, купленного за деньги фирмы.

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