Японская компания Kubota выпустит самоходную рисовую сеялку

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Осака, 15 января (Jiji Press). Корпорация Kubota объявила о планах выпуска машины для посадки риса с функциями автоматического вождения в октябре.

Целью создания такой машины стало снижение нагрузки на фермеров за счёт сокращения потребности в рабочей силе в процессе посадки риса. Сеялка будет продаваться за 6 875 000 йен.

Сначала сеялка создаёт карту рисового поля, используя Глобальную систему позиционирования (GPS), во время движения при управлении человеком. Затем она рассчитывает маршрут посадки риса на основе карты и автоматически сажает саженцы риса, как объяснил представитель этого крупного японского производителя сельскохозяйственной техники.

Водитель в процессе посадки не нужен, но за машиной должен следить человек с пультом дистанционного управления.

Посадка риса, как правило, производится двумя людьми – водителем сеялки и помощником, который заполняет её рассадой. Автоматическая рисовая сеялка сокращает количество людей, необходимых для этого процесса до одного человека, так как человек, контролирующий машину, может также работать с рассадой.

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