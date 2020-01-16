Honda и Isuzu совместно разработают грузовики на топливных элементах

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Два крупных японских автопроизводителя планируют сделать модель-прототип через два года и провести дорожные испытания.

Honda и Isuzu ускорят исследования, объединив свои технологии и ноу-хау в условиях, когда автомобильная промышленность стремится электрифицировать не только легковые автомобили, но и коммерческие транспортные средства, поскольку экологические нормы становятся все более строгими во всем мире.

Транспортные средства на топливных элементах, работающие на электричестве, образующемся в результате химических реакций между водородом и кислородом, не выделяют углекислого газа во время движения.

Транспортные средства с системой топливных элементов могут преодолевать большие расстояния, поэтому считается, что такая система подходит для больших грузовиков, которые используются в основном для междугородных перевозок.

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