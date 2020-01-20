Fujitsu проведёт курсы об онкологических заболеваниях для 70 000 сотрудников

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Токио, 15 января (Jiji Press). Fujitsu Ltd. заявила, что представит программу преподавания знаний об онкологических заболеваниях для примерно 70 000 сотрудников её компаний.

В рамках этой программы участники получат основные сведения о раке, образе жизни, который может привести к заболеванию, важности медицинских осмотров для раннего выявления опухолей и оказания поддержки работающим больным раком в группе через лекции Накагавы Кэйити, профессора больницы Токийского университета, и посредством электронного обучения.

По словам Fujitsu, у всё большего числа сотрудников диагностируют рак, поэтому компания решила провести одну из крупнейших программ обучения в области рака в частном секторе в Японии.

У рабочих группы Fujitsu будет три месяца, начиная с 16 января, чтобы посетить лекции и пройти курс электронного обучения.

Накагава подчеркнул важность кампаний по преподаванию знаний о раке взрослым.

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