В Японии бывший работник компании мобильной связи Softbank арестован по подозрению в продаже секретной информации российским спецслужбам
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Токио, 25 января (Jiji Press). Токийская полиция арестовала бывшего сотрудника крупнейшего японского оператора мобильной связи Softbank Corp. по подозрению в незаконной продаже коммерческих секретов фирмы двум работникам офиса российского торгового представителя в Японии.
Управлением столичной полиции задержан 48-летний житель города Ураясу преф. Тиба Араки Ютака за предполагаемое нарушение закона о предотвращении недобросовестной конкуренции.
Полиция также попросила двух российских граждан, предположительно являющихся сотрудниками разведки, явиться на допрос в ответственные организации, в том числе в МИД Японии.
Полиция подозревает, что Араки незаконно получил доступ к серверу Softbank 18 февраля прошлого года и скачал два набора коммерческих секретов, с которыми он был связан.
Один из российских чиновников, который является дипломатом, подозревается в подстрекательстве Араки к получению информации. Другой, также, вероятно, связанный с этим делом, по данным полиции, вернулся в Россию весной 2017 года.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]