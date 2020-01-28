Японские «принимающие города» ждут приезда индивидуально принимающих участие в Олимпиаде спортсменов из России

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Токио, 28 января (Jiji Press). Японские города, принимающие в 2020 году участников Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, выражают надежду на индивидуальное участие спортсменов из России, которым запрещено принимать участие в крупных международных спортивных соревнованиях из-за допинга.

«Принимающие города» – это муниципалитеты, которые принимают спортсменов, посещающих Японию для тренировок, и помогают их взаимодействию с жителями.

Те из них, которые должны были принять российских спортсменов, расстроила дисквалификация страны, но они все еще надеются, что спортсмены будут участвовать в индивидуальном порядке.

Global Arena, спортивный комплекс в Мунакате, преф. Фукуока – место для предолимпийской подготовки женской сборной России по регби из семи человек.

Члены команды общались с местными жителями, посетили школу и участвовали в специальных мероприятиях – например, пробовали играть на японских барабанах вадайко и надеть кимоно.

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