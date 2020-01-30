Новая станция Харадзюку в Токио

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Токио, 29 января (Jiji Press). Железнодорожная компания JR East представила журналистам новое здание и платформу станции Харадзюку на линии Яманотэ.

Станция Харадзюку в Токио находится возле улицы Такэсита, центра моды и молодёжной культуры, который привлекает множество посетителей из-за рубежа. Новое здание откроется 21 марта в преддверии летних Олимпийских и Паралимпийских игр.

Нынешнее здание станции, построенное в 1924 году, является старейшим деревянным зданием вокзала в Токио, как сообщает JR East.

JR East начала строительство нового здания в сентябре 2016 года, так как старое здание не соответствует действующим противопожарным нормам.

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