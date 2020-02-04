Прокуратура исследует дело о непристойном поведении католического священника в Нагасаки

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Нагасаки, 3 февраля (Jiji Press). Полиция направила в прокуратуру документы о предполагаемой насильственной непристойности со стороны священника архиепархии Нагасаки, сообщают информированные источники.

По словам источников, 44-летний священник подозревается в том, что обнимал женщину-католичку и прикасался к её телу против её воли в своей церкви в префектуре Нагасаки на юго-западе Японии в мае 2018 года.

Архиепархия временно отстранила священника в августе того же года, но не сообщила об этом прихожанам. Она не доложила об этом в Ватикан на том основании, что в настоящее время идёт полицейское расследование.

Согласно Конференции католических епископов Японии, такое наказание священника должно быть немедленно сообщено в Ватикан.

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