Шум от самолётов аэропорта Ханэда в окрестностях Токио будет громче игровых автоматов

Токио, 17 февраля (Jiji Press). Ожидается, что в Токио и его окрестностях полёты самолётов, использующих международный аэропорт Ханэда, вызовут повышение уровня шума.

Во время испытательных полётов, проведенных министерством транспорта с 30 января до 12 февраля, шум в городе Кавасаки в префектуре Канагава, южнее Токио, над которым самолеты будут пролетать сразу после вылета из аэропорта, при южном ветре достигал 87-94 децибел, что громче, чем игровые автоматы для пинбола в салонах патинко, согласно данным, опубликованным министерством.

Это самый высокий показатель среди измеренных в 19 местах в Токио, а также в префектурах Канагава и Сайтама. Представитель министерства сказал, что показатели были в пределах ожиданий, учитывая местоположение города.

Максимальный уровень шума зарегистрирован в начальной школе в токийском районе Ота возле Кавасаки, он достигал 76-85 децибел, что эквивалентно уровням шума игровых автоматов.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

