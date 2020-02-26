Из-за распространения коронавируса зоопарки и аквариумы отменяют мероприятия

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Токио, 26 февраля (Jiji Press). Из-за распространения нового коронавируса в Японии руководство зоопарков и аквариумов вынуждено решить, отменять ли мероприятия, в ходе которых посетители могут взаимодействовать с животными.

Некоторые учреждения отменили такие мероприятия, опасаясь передачи вируса другим людям. Другие же не меняют планы, утверждая, что нет никаких научных доказательств, подтверждающих возможность заражения через животных.

В конце января в городе Одатэ, преф. Акита на северо-востоке Японии, было проведено популярное мероприятие с собаками акита, в ходе которого участники могли погладить и покормить животных. Оператор объекта «Акитаину-но сато» обеспокоен возможностью распространения вируса среди людей через собак.

Приблизительно 60-70% посетителей приезжали из китайскоговорящих регионов. «Мы совершенно не представляем, кто заражён вирусом, – сказал 61-летний руководитель предприятия Сато Кадзухиро, и добавил – Мы надеемся, что вирусный кризис каким-то образом будет взят под контроль».

«Умитамаго», аквариум в юго-западном городе Ойта, известный своими шоу морских животных, отменил мероприятие с участием моржей. «Хотя мы не знаем, заражаются ли люди при контакте с моржами, мы думали, что безопаснее приостановить мероприятие, потому что мы мало знаем о вирусе», – сказал один из сотрудников учреждения.





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