Верховный суд Японии отклонил исковые заявления о лучевой болезни от атомной бомбардировки

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Токио, 25 февраля (Jiji Press). 25 февраля Верховный суд Японии отклонил иск трёх человек, переживших атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году, о признании их больными «атомной болезнью».

Верховный суд отменил решения Высокого суда Хиросимы и Высокого суда Нагои, принятые в 2018 году, по которым 75-летняя женщина с катарактой и 84-летняя женщина с хроническим тиреоидитом, соответственно, были признаны страдающими от атомной бомбардировки и имели право на обширную государственную финансовую помощь на лечение.

Кроме того, Верховный суд оставил в силе решение Высокого суда Фукуоки от 2019 года, отклонившее аналогичный иск 82-летней женщины с катарактой.

В судебных процессах против национального правительства оспаривалось, нуждались ли истцы в медицинской помощи, что является условием сертификации в качестве пострадавших.

Истцы посещали больницу, чтобы пройти дополнительные обследования, но правительство утверждало, что они не проходили активное лечение для лечения своих симптомов.

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