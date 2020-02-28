Высокий суд Осаки в десять раз уменьшил размер компенсации пострадавшим в нашумевшем деле о самоубийстве в результате издевательств в школе

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В 2011 году мальчик из средней школы (13 лет) в городе Оцу покончил жизнь самоубийством из-за издевательств. Его семья потребовала от бывших одноклассников возмещения ущерба в размере около 38,5 миллионов йен. 27 февраля по этому делу принял решение Высокий суд Осаки.

Судья Самура Хироюки изменил решение суда первой инстанции в Оцу, обязывавшее двух бывших одноклассников выплатить в общей сложности около 37,5 млн йен, и уменьшил сумму компенсации примерно до 4 млн йен.

Судья Самура указал, что два бывших одноклассника «дошли до коварных и злобных поступков, много худших, чем шутки». Признавая причинно-следственную связь между издевательствами и самоубийством, он заявил, что «(мальчик) решил покончить жизнь самоубийством по собственной воле».

Затем он уменьшил сумму компенсации, указав на небрежность его родителей, сказав, что они «не смогли создать соответствующую обстановку в семье и психологически поддержать ребёнка».

Бывшие одноклассники утверждали, что «самоубийство – это волевое действие, и мальчик тоже несёт ответственность. Своё влияние оказало и то, что родители не живут вместе».

В феврале прошлого года в судебном постановлении указывалось, что двое бывших одноклассников сжимали шею мальчика и заставляли его съесть мёртвую пчелу. «Его самоубийство было предсказуемо и во многом связано с преступными действиями».

В октябре 2011 года мальчик выпрыгнул из своей квартиры в многоэтажном доме и погиб. Родители подали в суд на бывших одноклассников в 2012 году.

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