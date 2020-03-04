Кабинет министров принимает два законопроекта для защиты японской говядины вагю: штраф в 10 миллионов за незаконный экспорт генетических ресурсов за границу

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3 марта правительство утвердило решение Кабинета министров о предотвращении утечки генетических ресурсов говядины Японии (оплодотворенных яиц и спермы) за границу.

Новое законодательство, предотвращающее незаконную конкуренцию генетических ресурсов домашнего скота, предусматривает тюремное заключение на срок до 10 лет или штраф в размере до 10 миллионов йен за незаконный экспорт генетических ресурсов за границу. Также предоставлено право на судебный запрет на незаконное использование генетических ресурсов японской говядины. Таким образом было решено тщательно защитить популярную в Японии и за рубежом говядину вагю.

Предлагаемая поправка к Закону о разведении скота потребует от животноводов фиксировать историю передачи материалов, чтобы ужесточить контроль над распределением генетических ресурсов. В 2018 году был обнаружен случай, когда большое количество генетических ресурсов могло быть вывезено в Китай. Животноводческие хозяйства всё чаще призывают к принятию мер, и Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства рассматривали законодательные изменения.

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