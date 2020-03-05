Высокий суд Токио признал законной правовую поддержку однополого партнёрства как фактического брака

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Токио, 4 марта (Jiji Press). Высокий суд Токио заявил, что лица одного пола, состоящие в фактическом браке, должны иметь те же юридически защищённые права, что и гетеросексуальные пары в таких браках.

В своём решении суд поддержал истца, женщину в возрасте 30-39 лет, которая утверждала, что её отношения с партнершей испортились из-за неверности партнера, и потребовала возмещения убытков от бывшего партнера. Они поженились в Соединенных Штатах.

По словам адвоката истца, это первое решение суда первой инстанции Японии, признавшего юридическую защиту лица, вступившего в фактический брак с однополым партнёром.

Высокий суд оставил в силе решение нижестоящего суда, согласно которому бывший партнёр должен был выплатить истцу около 1,1 миллиона йен в качестве компенсации, указав, что женщины около семи лет жили вместе, устроили свадебную церемонию и готовились к рождению ребёнка с использованием донорской спермы.

В решении, вынесенном в сентябре 2019 года, районный суд Уцуномия в Мока заявил, что положения Конституции Японии не могут толковаться как отказ в однополых браках, и что однополые люди в фактических брачных отношениях могут получить юридическую защиту.

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