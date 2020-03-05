В Японии компания Softbank запустит сервис связи нового поколения 5G 27 марта

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Токио, 5 марта (Jiji Press). Представитель компании Softbank Corp. сообщил, что 27 марта начнёт предоставлять коммерческую услугу сверхскоростной мобильной связи пятого поколения, 5G.

Цена услуги составит 1000 йен сверх обычной ежемесячной платы за мобильную связь.

Подписавшиеся на новую услугу до конца августа смогут бесплатно пользоваться ей в течение двух лет.

Softbank стал первым японским оператором мобильной связи, который объявил цену за услугу с использованием технологии 5G.

Технология увеличивает скорость передачи до 100 раз по сравнению с нынешним форматом, позволяя пользователям загружать двухчасовой фильм за несколько секунд.

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