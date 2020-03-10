В Японии ужесточают законодательство о незаконном скачивании контента

Новости

Токио, 10 марта (Jiji Press). Правительство Японии на заседании правительства приняло законопроект об усилении ограничений на загрузку манги и другого контента, размещаемого в Интернете без разрешения правообладателей.

Законопроект о пересмотре закона об авторском праве предусматривает расширение списка контента, подлежащего запрету на скачивание, на защищенную авторским правом работу в целом, начиная с музыки и видео в настоящее время.

Проект закона предусматривает уголовное наказание на злонамеренных нарушителей – которые многократно загружают контент, который распространяется на платной основе.

Между тем, законопроект принимает некоторые случаи в качестве исключений, чтобы не отпугивать людей в использовании сети Интернет для сбора информации.

Например, загрузка небольшого количества контента, такого как несколько десятков страниц манги, а также фанфики, включающие пародии на существующие произведения, не будут наказываться в соответствии с пересмотренным законом об авторском праве.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме