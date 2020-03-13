Возвращение останков единственной дочери 8 лет и 7 месяцев спустя: девятая годовщина Великого восточно-японского землетрясения

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«Наконец наша дочь снова с нами». Частицу останков Окубо Маки, жительницы небольшого городка Ямамототё префектуры Мияги, которая числилась пропавшей без вести после цунами, вызванного Великим восточно-японским землетрясением, обнаружили у побережья этого городка в октябре 2019 года. В момент гибели ей было 27 лет. В этом году 11 марта отец Мицуо (67 лет) и мать Кэйко (62 года) впервые встретили годовщину рокового дня вместе с останками единственной дочери.

Когда произошло бедствие, Маки находилась на своём рабочем месте: она подрабатывала в городской автошколе. Автошколу смыло цунами, и для родителей, потерявших связь с любимой дочерью, начались долгие дни безуспешных поисков.

«Она была любящей дочкой. Мы ей твердили: "Выходи замуж, если есть хороший жених", а она отвечала: "Я волнуюсь за вас, так что выйду только за того, кто согласится жить с вами вместе", – вспоминает Мицуо, – говорила, что обязательно найдёт такого, и не хотела сдаваться».

Отец и мать без устали бродили по берегу, заглядывали в каждую щель между бетонными блоками, из которых сложены волноломы. Они непрестанно просили отыскать дочь городскую администрацию, полицию, и даже добились прекращения восстановительных работ на побережье. «Тем не менее, найти её не удавалось, хоть мы и причинили такие неудобства окружающим», – говорит Кэйко.

Время шло, и мало-помалу официальные поиски сходили на нет. Наконец, когда родителям уже просто в голову не приходило, что же ещё можно предпринять, из полиции пришло сообщение: останки обнаружены. Кость нижней челюсти зацепилась за рыбацкую жаберную сеть. Следы лечения на зубах, а также анализ ДНК подтвердили соответствие. Восемь лет и семь месяцев спустя коробка с частицей останков была доставлена туда, где жила Маки. «Пусть она не вернулась к нам живой, и тем не менее, как бы необычно это ни звучало, я действительно обрадовался», – говорит Мицуо.

С полмесяца они не могли найти в себе силы заглянуть в коробку. «Мы боялись увидеть, чем теперь стала наша дочь», – признается Мицуо. Каждый день старики брали коробку и удивлялись: «До чего же она лёгкая».

А потом они отправились поблагодарить рыбака, который обнаружил останки, и тот рассказал: «Я заметил, что в сети что-то белеет; кость была очень чистая, оттого я и обратил на неё внимание». Вернувшись домой, отец и мать сразу же открыли коробку. В руках у них оказался совсем небольшой предмет, который умещался на ладони – всё, что осталось от дочери.

Они положили кость в небольшую розовую шкатулку, но не стали помещать её в могильный камень, а оставили, чтобы та всегда была рядом. Теперь они обращаются к ней, когда уходят на работу и возвращаются домой.

На месте, где находилась автошкола, в память о 37 погибших учащихся установлен кенотаф. Родители Маки продолжают регулярно навещать его и после того, как нашлась часть останков их собственной дочери. «В этом месте Маки встретила свой последний час, – объясняет Кэйко, – хочется, чтобы там была чистота и порядок, стараемся заботиться о цветах».

Каждый год с тех пор, как стихия нанесла свой удар, с наступлением этого дня родители отправлялись к камню с фотографией Маки. «Наша дочь наконец с нами. Теперь мы можем провести день годовщины втроём», – тихо замечает Мицуо.

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