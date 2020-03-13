Количество преступлений против несовершеннолетних с использованием соцсетей достигло рекордного уровня

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Токио, 12 марта (Jiji Press). Число людей в возрасте до 18 лет, ставших жертвами сексуальных и других преступлений, связанных с социальными сетями, в Японии в 2019 году выросло на 271 по сравнению с предыдущим годом до рекордных 2082, согласно опубликованным данным правительства.

Национальное агентство полиции сообщает, что число вовлечённых в порнографию детей увеличилось на 283 человека до 1559, это также рекордно высокий уровень.

Агентство призывает операторов социальных сетей принять меры, а также наращивать усилия по повышению осведомлённости общественности о преступлениях против детей.

В число жертв преступлений, связанных с социальными сетями, вошли 1044 старшеклассника, что на 53 больше предыдущего года, в то время как число жертв среди учащихся средних классов школы возросло с 223 до 847, что отражает рост использования ими смартфонов. Число жертв среди детей начальной школы выросло с 17 до 72.

Из общего числа 844 жертвы в возрасте до 18 лет подвергались непристойным сексуальным действиям, которые нарушают постановления о защите несовершеннолетних, зарегистрировано 49 жертв насильственного полового акта и 46 похищенных.

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