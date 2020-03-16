Рекордно раннее цветение сакуры в Токио

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Токио, 14 марта (Jiji Press). В Токио начали распускаться цветы сакуры, они стали первыми в стране весной этого года, сообщило Японское метеорологическое агентство.

Агентство сообщило, что вишнёвое дерево сорта сомэй-ёсино, растущее в святилище Ясукуни в токийском районе Тиёда, начало цвести на 12 дней раньше, чем в среднем, и на семь дней раньше, чем в прошлом году, по-видимому, благодаря тёплой зиме.

Ранее рекордно раннее цветение со времени начала сбора статистики в 1953 году отмечали 16 марта в 2002 и 2013 годах.

В Токио сакура, вероятно, будет цвести в течение недели или 10 дней.

Этой зимой средняя температура в центре Токио была третьей по величине за всю историю статистики, составив 8 градусов по Цельсию. В столице Японии также было много тёплых дней в марте.

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