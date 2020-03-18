В Японии количество выживающих при онкологических заболеваниях на протяжении 10 лет составило 57,2%
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Токио, 17 марта (Jiji Press). В Японии 10-летняя выживаемость людей, у которых был диагностирован рак в 2003-2006 годах, достигла 57,2%, что на 0,8% больше количества таких пациентов в 2002-2005 годах, как сообщает Национальный онкологический центр.
«Уровень выживаемости вырос благодаря улучшениям в лечении и диагностике», – сказал Вакао Фумихико, директор Центра по борьбе с онкологическими заболеваниями и информационным службам при Национальном онкологическом центре.
По его словам, предполагается и дальнейшее увеличение выживаемости благодаря внедрению новых методов лечения.
Последнее исследование охватило около 80 000 пациентов в 19 больницах, специализирующихся на лечении рака, по всей стране; из статистики исключили умерших от других причин.
Коэффициент выживаемости составил 97,8% для рака простаты, 85,9% для рака молочной железы, 67,8% для рака кишечника, 65,3% для рака желудка и 30,9% для рака легких, 15,6% для рака печени и 5,3% для рака поджелудочной железы.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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