Более 100 человек задержаны за несанкционированные полеты беспилотников в Японии

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Токио, 26 марта (Jiji Press). Согласно официальным данным, опубликованным 26 марта, в 2019 году за нарушения законодательства о гражданской авиации, связанные с несанкционированными полетами беспилотников, японская полиция арестовала или предприняла другие ограничивающие действия против 115 человек, что на 31 больше, чем в предыдущем году.

Национальное полицейское управление сообщило о 51 нарушителе-иностранце, из которых самую большую группу - 19 человек - составили граждане Китая, а на втором месте оказались семь человек из Соединенных Штатов.

В прошлом году вмешательство полиции повлекли за собой 111 случаев. По данным НПУ, в 54 случаях правонарушители пытались сделать памятные снимки, в то время как 34 случая были квалифицированы как эксплуатация летательных аппаратов.

Похоже, что иностранные туристы не подозревают об ограничениях на полеты беспилотников в Японии.

Для решения этой проблемы Департамент столичной полиции Токио создал плакаты на английском языке, в которых говорится, что использование беспилотных летательных аппаратов без официального разрешения запрещено практически на всей территории японской столицы. Плакаты разместили в аэропортах и других подобных местах.

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