105 инцидентов в 2019 году: случаи жестокого обращения с животными в Японии достигли рекордной отметки

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Токио, 26 марта (Jiji Press). Число случаев жестокого обращения с животными, выявленных и раскрытых полицией по всей Японии, в 2019 году выросло на 21 по сравнению с предыдущим годом и достигло рекордных 105 инцидентов, сообщило Национальное полицейское управление 26 марта.

При выявлении нарушений закона о защите животных, меры противодействия, включая арест, были предприняты против 126 человек, что на 32 человека больше, чем в прошлом году.

«Увеличилось количество сообщений о жестоком обращении с животными от представителей общественности, которые смотрели в социальных сетях видео, показывающие жестокое обращение с животными», - сказал представитель НПУ.

В 66 случаях от общего количества зафиксировано жестокое обращение с кошками, в 27 случаях - с собаками. Среди прочих пострадавших животных кролик, лошадь, коза и хорек. В 49 случаях животные оказались выброшены, в 36 случаях их неправильно кормили или содержали в ненадлежащих условиях, а в 20 случаях животные были убиты или ранены.

В июле прошлого года полицейский департамент префектуры Аити, что в центральной Японии, арестовал безработного по обвинению в жестоком обращении с его домашним попугаем, которого, помимо всего, швыряли. Онлайн-видео с жестоким обращением, которое посмотрели несколько человек, было размещено самим обвиняемым, что привело к его аресту.

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