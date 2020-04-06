В Японии задержана женщина за вторжение в частную резиденцию премьер-министра Абэ Синдзо

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Токио, 5 апреля (Jiji Press). 26-летняя женщина была арестована по подозрению во вторжении в частную резиденцию премьер-министра Японии Абэ Синдзо в Токио.

Симада Эри была обнаружена и арестована около 11 часов утра сотрудниками патрульного отделения столичной полиции Токио в помещении резиденции Абэ в токийском районе Томигая района Сибуя.

По данным следственных источников, в сумке женщины среди прочего обнаружены топорик, контейнер с жидкостью, похожей на бензин, и баллончик со слезоточивым газом. Столичное управление полиции будет расследовать детали инцидента, в том числе мотивы подозреваемой.

Подозреваемая утверждает, что является сотрудником компании и живёт в городе Мацусака преф. Миэ, в центральной Японии. Она сказала полиции: «Я думала, что смогу "перезагрузить" свою жизнь, если войду в резиденцию премьер-министра и меня арестуют». По словам источников, у неё были проблемы в отношениях с родителями.

Во время инцидента Абэ находился дома. Источники сообщают, что Симада была задержана сотрудниками полиции после того, как сработал датчик безопасности.

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