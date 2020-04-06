Спектакли театра кабуки будут доступны на YouTube бесплатно
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Токио, 6 апреля (Jiji Press). Компания Shochiku Co. заявила в понедельник, что опубликует бесплатные видео спектаклей кабуки на своем канале YouTube.
С понедельника по 26 апреля на YouTube можно будет увидеть выступления театра кабуки, в том числе часть мартовской программы токийского театра Кабуки-дза, отмененной из-за распространения коронавируса нового типа.
Национальный театр в Токио также заявил, что с понедельника на канале YouTube можно будет посмотреть видеоклипы спектакля «Ёсицунэ Сэнбон Дзакура». Видео будет доступно до 30 апреля.
[Авторские права: Jiji Press, Ltd.]