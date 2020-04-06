Чрезвычайное положение по коронавирусу в Японии может быть введено на период до 6 мая

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Токио, 6 апреля (Jiji Press). Чрезвычайное положение, которое премьер-министр Абэ Синдзо должен объявить уже во вторник, чтобы сдержать новую вспышку коронавируса в Японии, вероятно, охватит период до 6 мая, когда закончится «Золотая неделя», сообщили информированные источники в понедельник.

По словам источников, правительство рассматривает возможность введения чрезвычайного положения в префектурах Токио, Сайтама, Канагава, Тиба, Осака, Хёго и Фукуока.

Ожидается, что чрезвычайное положение будет впервые объявлено в соответствии со специальным законом о борьбе с новыми штаммами гриппа, в который недавно были внесены поправки, включающие коронавирус.

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