Япония требует доступа к предполагаемому месту загрязнения на базе ВВС США

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Токио, 15 апреля (Jiji Press). Министерство обороны Японии потребовало доступа к авиабазе корпуса морской пехоты США Футемма в Гиноване, префектура Окинава, для проведения на месте расследования по поводу разлива там токсичных материалов.

Это первый случай, когда министерство требует расследования на месте на основе данных, представленных по Соглашению об охране окружающей среды между США и Японией, дополняющему двусторонний пакт о статусе сил с момента подписания дополнительного соглашения в 2015 году.

Министерство сообщило, что около 227 100 литров огнетушащей пены, содержащей токсичную перфтороктансульфоновую кислоту (ПФОСК), было разлито на базе.

«Это крупномасштабный инцидент утечки, и я понимаю, что он может вызвать большую тревогу у граждан», – заявил на пресс-конференции во вторник представитель министерства Ито Сигэки.

Министерство в тот же день направило серьёзный протест по поводу инцидента руководству сил ВВС США в Японии.

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