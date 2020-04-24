В северной части Японии может произойти 30-метровое цунами в результате сильного землетрясения
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Токио, 21 апреля (Jiji Press). Правительстенная ценка показывает, что в северной Японии может произойти цунами высотой почти 30 метров, если в тихоокеанских желобах случится землетрясение магнитудой более 9.
Оценка, сделанная группой экспертов при Кабинете министров, показала распределение сейсмической интенсивности и высоты цунами в случае сильного землетрясения в этом регионе районе, включающем северную часть Японского жёлоба и Курильский жёлоб. Область расположена близко к зоне Восточно-японского землетрясения, случившегося в марте 2011 года.
Группа использовала материалы о геологических отложениях, оставленных цунами, за последние 6000 лет от берегов Хоккайдо до префектуры Иватэ.
Группа провела анализ двух сценариев максимальных землетрясений, которые могут произойти. Один предполагал землетрясение магнитудой 9,1 балла в Японском желобе у побережья Санрику в Иватэ до побережья Хидака на Хоккайдо, а другое – землетрясение 9,3 балла в Курильском жёлобе у побережья Токати и Нэмуро на Хоккайдо.
Два землетрясения яростно сотрясали обширные районы со стороны Тихого океана от Хоккайдо до Иватэ.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]