Японский олимпийский комитет оспорил мнение МОК о том, что японская сторона примет большую часть расходов в связи с переносом Олимпиады из-за коронавируса

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Токио, 21 апреля (Jiji Press). 21 апреля организационный комитет Олимпийских игр в Токио оспорил мнение Международного олимпийского комитета о том, что Япония согласилась взять на себя большую часть дополнительных расходов, связанных с переносом игр на один год до лета 2021 года.

20 апреля МОК на своём вебсайте заявил, что премьер-министр Японии Абэ Синдзо якобы «согласился с тем, что Япония продолжит покрывать расходы, которые она бы понесла в соответствии с условиями действующего соглашения на 2020 год».

В заявлении Токийского комитета говорится, что МОК не следует «цитировать» премьер-министра, выходя за рамки договоренностей, достигнутых обеими сторонами. МОК удалил этот фрагмент с вебсайта 21 апреля по запросу оргкомитета. В нём говорилось, что «Премьер-министр Абэ Синдзо в соответствии с договорённостями об Играх 2020 года, согласился с тем, что Япония продолжает оплачивать расходы». МОК таким образом выразил свою позицию по распределению расходов, которые составят десятки миллиардов йен.

Токийский комитет подчеркнул, что Абэ и президент МОК Томас Бах во время телефонных переговоров 24 марта, когда было достигнуто соглашение об отсрочке на один год из-за пандемии коронавируса, не обсуждали вопрос о том, как разделить дополнительные расходы, связанные с переносом токийских Игр.

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