Бывшая «женщина для утешения» в Южной Корее критикует деятельность группы поддержки

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Сеул, 9 мая (Jiji Press). Бывшая южнокорейская «женщина для утешения» военного времени критиковала группу поддержки таких женщин, утверждая, что еженедельные митинги по средам у японского посольства, организованные этой группой, направлены просто на разжигание ненависти и не должны больше проводиться. Со стороны группы ответили, что такая критика является хорошим поводом для исправления недостатков деятельности, и, возможно, она окажет влияние на дальнейший ход событий.

Как сообщают южнокорейские СМИ, Ли Ён Су 7 мая выступила на пресс-конференции в Тэгу с критикой Объединения справедливой памяти для разрешения проблемы сексуального рабства со стороны японских войск, утверждая, что собранные группой деньги ушли неизвестно куда.

Ли также критиковала Юн Ми Хян, возглавлявшую группу и получившую место в парламенте в правящей партии на всеобщих выборах в апреле. Ли сказала, что той не нужно было идти в парламент, а следовало решать проблемы «женщин для утешения».

8 мая Юн на своей странице в Фейсбуке возразила, сказав, что группа строго и прозрачно ведёт бухгалтерский учёт. Юн подчеркнула важность работы группы, указав, что она позволяет людям реально пережить опыт поддержки мира и прав человека. С тех пор Ли и Юн, похоже, не общались.

По словам Юн, она не смогла связаться с Ли после конференции.

Ли известна тем, что около 30 лет занимается проблемами «женщин для утешения» и в 2007 году выступала с критикой Японии в Палате представителей США.

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