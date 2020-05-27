В Японии отмечен первый за 14 лет случай бешенства

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Тоёхаси, преф. Айти, 22 мая (Jiji Press). Городская администрация Тоёхаси сообщила, что у человека, приехавшего с Филиппин, развилось бешенство.

Эта смертельная болезнь наблюдается в Японии впервые за 14 лет.

Согласно данным муниципальной администрации, пациент, чей пол, возраст и национальность не публикуются, как полагают, заразился вирусом бешенства на Филиппинах, когда его укусила собака за левую лодыжку в сентябре. До приезда в Японию на работу в феврале этот человек не обращался к врачу.

Пациент, живущий в г. Сидзуока, был госпитализирован в Тоёхаси 25 мая после того, как 11 мая у него начали проявляться симптомы бешенства, такие как боли в голеностопном суставе и других частях тела, рвота и гидрофобия. 22 мая инфекция была подтверждена при генетическом анализе в Национальном институте инфекционных заболеваний. Пациент находится в тяжёлом состоянии.

Люди заражаются вирусом бешенства от собак и других животных, обычно он не передается от человека к человеку.

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