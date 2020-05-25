В Японии разработали технологию диагностики рака груди по выделениям слёзных желез

Новости

Кобе, 22 мая (Jiji Press). Из Университета Кобэ сообщили о том, что исследователи разработали технологию выявления рака молочной железы на ранних стадиях по небольшому количеству слёзной жидкости.

Университет Кобэ в преф. Хёго известен своими разработками диагностики онкологических заболеваний при помощи высокочувствительных систем обнаружения веществ, вырабатываемых раковыми клетками.

Эта технология безболезненна, благодаря чему её практическое применение позволит увеличить частоту проверок для диагностики рака молочной железы. Университет Кобэ намерен начать практическое использование технологии в 2021 финансовом году.

Помимо диагностики рака, эта технология может быть использована для анализа хода лечения пациентов, последствий медикаментозной терапии и наличия рецидива рака.

Представитель университета сказал, что это – первая в мире технология выявления рака и наблюдения за терапией с использованием слёзной жидкости.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме