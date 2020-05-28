В Японии принят закон о «супер-городах»

Политика Общество

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Токио, 27 мая (Jiji Press). Парламент Японии принял законопроект о создании «супер-городов», в которых искусственный интеллект, большие данные и другие технологии будут использоваться для решения социальных проблем.

Законопроект о пересмотре закона про национальные стратегические специальные зоны был принят Палатой советников, верхней палатой парламента, большинством голосов – в основном за счёт правящей коалиции.

Новый закон предусматривает изменение ряда процедур для перемены правил в различных областях для создания «умных городов». Правительство надеется использовать передовые технологии для решения проблем депопуляции и старения населения.

В таких городах будут созданы платформы связи данных административных организаций и компаний на межсекторальной основе – для автономного вождения, безналичных платежей, телемедицины и других услуг.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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