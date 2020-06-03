В Японии искусственный интеллект используют против запугивания в Интернет

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Токио, 1 июня (Jiji Press). Yahoo Japan 1 июня объявила, что предоставит другим компаниям свою технологию искусственного интеллекта, которая находит неприемлемые сообщения в Интернете, в рамках своих усилий по борьбе с онлайн-преследованиями.

Кимура Хана, участница реалити-шоу, выступавшая и в борьбе, погибла – вероятно, в связи с оскорбительным и комментариями в Интернет. Правительство Японии и операторы социальных сетей работают над решением проблемы киберзапугивания после её смерти.

На своем новостном сайте Yahoo Japan удаляет около 20 000 неуместных и оскорбительных комментариев в день с использованием технологии искусственного интеллекта (AI). Она предоставит эту технологию широкому кругу операторов социальных сетей.

Позже в этом месяце компания также создаст группу экспертов для обсуждения юридических вопросов, связанных с удалением комментариев, с тем чтобы усилить реакцию отрасли на онлайн-запугивание.

Для борьбы с притеснениями в Интернете правительство рассматривает способы облегчения идентификации тех, кто делает оскорбительные анонимные комментарии.

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