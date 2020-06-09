Инициатива Федерации экономических организаций Японии (Кэйданрэн) по снижению до нуля выбросов углекислого газа привлекла 137 участников

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Токио, 8 июня (Jiji Press). Японская Федерация экономических организаций (Кэйданрэн) заявила, что в общей сложности 137 компаний и организаций объявили о своем участии в своей инициативе по созданию общества с нулевым уровнем выбросов углерода.

Поставив цель с помощью инноваций создать общество, свободное от углерода, участники доложат Кэйданрэн о конкретных программах по сокращению выбросов углекислого газа до практически нулевого уровня.

Сталелитейная промышленность поставила задачу реализовать технологию производства стали с использованием водорода без использования угля уже к 2050 году.

Кэйданрэн стремится организовать широкое движение к безуглеродному обществу. Об этом на пресс-конференции заявил Наканиси Хироаки председатель Кэйданрэн, крупнейшей бизнес-организации Японии.

Он выразил надежду, что Кэйданрэн обсудит необходимые политические меры с правительством.

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