Компания Toshiba разработала систему добавления субтитров в реальном времени для преподавания онлайн
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Токио, 10 июня (Jiji Press). Корпорация Toshiba разработала систему на основе искусственного интеллекта для добавления субтитров в режиме реального времени во время онлайн-занятий.
Система преобразует речь преподавателя в субтитры, позволяя учащимся быстро просмотреть те части, которые они пропустили, и пересматривать уроки потом.
Во время вспышки коронавируса многие университеты и другие образовательные учреждения ввели онлайн-обучение. Важной задачей стало создание среды, способствующей восприятию материала учащимися в онлайн-классах.
Toshiba, крупный японский производитель электроники и оборудования, проведёт проверочные тесты системы в Университете Кэйо и Университете Хосэй с целью введения системы в практическое использование в течение года.
При помощи системы учащиеся могут посещать онлайн-занятия, просматривая субтитры на экранах своих компьютеров и смартфонов. Субтитры будут сохраняться для дальнейшего использования в качестве конспектов.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]