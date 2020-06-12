Японская компания разработает спутник для уборки космического мусора
НовостиТехнологии
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 11 июня (Jiji Press). Японская корпорация SKY Perfect JSAT заявила о планах разработки спутника для удаления космического мусора при помощи лазеров с целью начала этой деятельности в 2026 году.
Поставщик услуг спутниковой связи создаст спутник в основном в сотрудничестве с правительственным научно-исследовательским институтом Riken и Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA).
По данным SKY Perfect JSAT, спутник будет использовать лазерное излучение, чтобы столкнуть космический мусор в атмосферу Земли, где он сгорит.
Вокруг Земли находится около 34 000 осколков космического мусора размером не менее 10 сантиметров, в том числе фрагменты разрушенных спутников и ракет. Этот космический мусор препятствует развёртыванию новых спутников.
«Мы не можем игнорировать проблему космического мусора, которая в будущем станет угрозой для нашего бизнеса», – заявил президент компании Ёнэкура Эйити на пресс-конференции.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Японская космическая программа: 50 лет со времени лунной миссии программы «Аполлон»
- Японская космическая программа празднует юбилей
- Закон о космической деятельности и деятельность венчурных предприятий: Япония стремится к расширению космического бизнеса
- Выставка-продажа ритуальных услуг: «космические похороны» и другие новые веяния