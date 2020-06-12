Японская компания разработает спутник для уборки космического мусора

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Токио, 11 июня (Jiji Press). Японская корпорация SKY Perfect JSAT заявила о планах разработки спутника для удаления космического мусора при помощи лазеров с целью начала этой деятельности в 2026 году.

Поставщик услуг спутниковой связи создаст спутник в основном в сотрудничестве с правительственным научно-исследовательским институтом Riken и Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA).

По данным SKY Perfect JSAT, спутник будет использовать лазерное излучение, чтобы столкнуть космический мусор в атмосферу Земли, где он сгорит.

Вокруг Земли находится около 34 000 осколков космического мусора размером не менее 10 сантиметров, в том числе фрагменты разрушенных спутников и ракет. Этот космический мусор препятствует развёртыванию новых спутников.

«Мы не можем игнорировать проблему космического мусора, которая в будущем станет угрозой для нашего бизнеса», – заявил президент компании Ёнэкура Эйити на пресс-конференции.

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