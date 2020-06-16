Возможна ли искусственная гибернация? Японские исследователи предполагают, что да

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Токио, 12 июня (Jiji Press). Группе японских исследователей удалось вызвать у мышей состояние, напоминающее спячку, путём стимуляции определенного нервного контура в их мозгу, что позволяет предположить возможность вызывать такое состояние искусственно.

Если состояние спячки можно будет вызывать искусственно оно может быть применено для лечения болезней головного мозга и пневмонии.

Животные в состоянии зимней спячки нуждаются только в небольшой части обычно потребляемого объёма кислорода. Температура их тела падает до уровня внешней среды, метаболизм значительно замедляется, а с приходом весны они просыпаются без серьёзных последствий для здоровья.

Если будет возможно переводить в подобное спячке состояние не способных на это мышей (и людей), то в условиях неспособности снабжать организм кислородом из-за таких заболеваний, как инфаркт мозга, болезни сердца или пневмония, потребление кислорода можно понизить и избежать связанных с нехваткой кислорода повреждений тканей.

Согласно статье об этом исследовании, опубликованной в британском научном журнале Nature 11 июня, команда Университета Цукуба и государственного исследовательского института Riken изменила ген у мышей, чтобы определенная группа нейронов в гипоталамусе их мозга реагировала на химическое соединение CNO.

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