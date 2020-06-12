В Японии обсуждают вопрос об обязательном GPS-мониторинге совершивших сексуальные преступления

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Токио, 11 июня (Jiji Press). Правительство Японии заявило, что рассматривает вопрос об обязательном ношении устройств GPS-мониторинга лицами, совершившими преступления на сексуальной почве, в рамках комплекса мер по борьбе с преступлениями на сексуальной почве и сексуальным насилием.

Министерство юстиции потратит около двух лет на расследование зарубежных систем и примеров обязательного ношения.

Министерство рассмотрит возможный пересмотр Уголовного кодекса на основе мнений жертв сексуальных преступлений.

Высказываются опасения по поводу нарушений конфиденциальности, но за рубежом есть успешные примеры такой практики, заявил на пресс-конференции главный секретарь кабинета министров Суга Ёсихидэ.

Правительство приняло комплекс мер на трёхлетний период с 2020 финансового года, который начался в апреле для активного искоренения сексуальных преступлений и сексуального насилия.

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