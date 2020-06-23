Японский суперкомпьютер «Фугаку» признан самым производительным в мире

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Токио, 23 июня (Jiji Press). Институт физико-химических исследований RIKEN сообщил, что суперкомпьютер «Фугаку», разрабатываемый этим японским исследовательским институтом и другими организациями, в том числе Fujitsu Ltd., объявлен подавляющим большинством авторитетов самым мощным суперкомпьютером в мире в TOP500 и трёх других показателях мирового рейтинга.

Японский суперкомпьютер занял первое место в списке TOP500 впервые после того, как в июне и ноябре 2011 года на первом месте оказывался компьютер K этого же института.

«Фугаку», установленный в Центре вычислительных наук RIKEN (R-CCS) в городе Кобе в западной части Японии, показал производительность в 416 петафлопсов, или квадриллионов операций с плавающей точкой в секунду, что примерно в 2,8 раза больше, чем примерно 149 петафлопсов у второго в рейтинге суперкомпьютера Summit в США.

Расчеты проводились примерно на 95,6% из 159 000 центральных процессоров «Фугаку», установленных на 432 компьютерных стойках. Согласно данным японской группы, машина будет вычислять ещё быстрее благодаря будущим усовершенствованиям программного обеспечения.

Японский суперкомпьютер также занял первое место в тесте High Performance Conjugate Gradients, который измеряет скорость вычислений для компьютерных программ, используемых для коммерческого использования, тесте HPL-AI, измеряющем производительность вычислений для искусственного интеллекта, и в рейтинге Graph500, показывающем способность компьютера анализировать таблицы, что важно для обработки «больших данных».

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