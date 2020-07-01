Ректора Университета Хоккайдо сместили с должности

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Токио, 30 июня (Jiji Press). Министр образования Японии Хагиуда Коити отправил в отставку ректора Университета Хоккайдо, Нава Тоёхара.

Университетский совет по выбору ректора в июле 2019 года подал просьбу министру образования уволить Наву из-за «издевательств с использованием власти» (power harassment), злоупотребления полномочиями своей должности.

Нава (66 лет) стал первым уволенным ректором национального университетского учреждения после того, как национальные университеты стали независимыми административными организациями в 2004 году.

Министерство образования по результатам опросов Навы и на основании представленных советом документов признало, что он относился с превосходством к руководству и персоналу университета и порицал их в неприемлемой форме, как сообщают чиновники министерства.

В министерстве решили, что Нава должен быть отстранён от должности на основании закона о национальных университетских корпорациях, который предусматривает отставку ректора, не соответствующего своей должности.

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