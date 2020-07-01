Доходы губернаторов в Японии растут шесть лет подряд: 19,75 млн йен в 2019 году

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Токио, 30 июня (Jiji Press). Как показало исследование документов местных администраций, проведенное Jiji Press, в 2019 году губернаторы префектур Японии заработали в среднем 19,75 млн йен.

Средний показатель для 39 губернаторов, которые занимали эту должность в течение отчётного года, вырос на 180 000 йен по сравнению со средним показателем предыдущего года, отражавшим доходы 42 губернаторов. Доходы губернаторов растут уже шестой год.

Увеличение оплаты произошло вследствие отказа некоторых префектур от урезания заработной платы, которое вводилось в целях бюджетной реконструкции и по другим причинам.

В данном исследовании не учитывали губернаторов префектур Хоккайдо, Гумма, Сайтама, Фукуи, Яманаси, Осака, Симанэ и Коти, которые заняли должность в 2019 году.

Среди 39 губернаторов лидирует губернатор преф. Канагава Куроива Юдзи (27,92 млн йен). Он получал наибольшую зарплату и 3,11 млн йен дополнительных доходов, в основном оплату за лекции.

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