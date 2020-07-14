Суд в Токио отменил оправдательный приговор по делу о домогательствах врача к пациентке

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Токио, 13 июля (Jiji Press). Высокий суд Токио отменил оправдательный приговор суда низшей инстанции в отношении предполагаемого домогательства к пациентке сразу после операции.

Председательствующий судья Асаяма Ёсифуми приговорил Сэкинэ Сусуму к двухлетнему сроку заключения, заключив, что 44-летний врач совершил преступление, создав у пациента «ошибочное впечатление, что это был медицинский осмотр».

Согласно постановлению, зачитанному другим судьёй от имени Асаямы, в мае 2016 года Сэкин облизал левую грудь женщины, которую он оперировал, в больнице токийского района Адати, где он работал неполный рабочий день как хирург молочной железы.

Основное внимание суд уделял тому, находилась ли пациентка в состоянии послеоперационного делирия и не могла ли галлюцинировать из-за общей анестезии.

В решении суда Асаяма сказал, что женщина не галлюцинировала, даже если она находилась в послеоперационном делирии, указав, что она попросила своего начальника о помощи, написав сообщение.

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