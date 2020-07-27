Полиция Киото арестовала двух врачей по подозрению в убийстве человека по его просьбе

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Киото, 23 июля (Jiji Press). Полиция Киото арестовала двух врачей по подозрению в убийстве женщины с боковым амиотрофическим склерозом (БАС).

Окубо Ёсикадзу (42 года) из г. Сендай преф. Мияги и Ямамото Наоки (43 года) из Токио подозреваются в том, что они вводили наркотик пациентке с БАС (51 год) до наступления смерти в её доме в городе Киото около 17:30 30 ноября прошлого года, сообщают источники в следственных органах.

Полиция не сообщает, признали ли Окубо и Ямамото обвинения.

По данным департамента полиции префектуры Киото, двое подозреваемых не были её лечащими врачами и ранее не были с ней знакомы. По-видимому, они познакомились через социальные сети.

Женщина перевела через банк около 1 миллиона йен на счет Ямамото до инцидента. Полицейское управление подробно расследует обстоятельства перевода денег.

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