Исследовательская группа выращивает бактерии из слоя возрастом 100 млн лет

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Токио, 29 июля (Jiji Press). Исследовательской группе удалось вырастить бактерии, обнаруженные в пласте, относящемся к середине мелового периода. Возраст пласта, находящегося на ложе дна в южной части Тихого океана, составляет около 100 миллионов лет.

Команда исследователей, среди которых ученые из Японского агентства науки и технологий по изучению морских недр (JAMSTEC), а также университета Коти, что в префектуре Коти в западной части Японии, и Род-Айлендского университета (США), поставляли питательные вещества бактериям, помещенным в закрытые контейнеры.

Ход исследования был опубликовано во вторник в британском журнале Nature Communications.

Около 100 миллионов лет назад Землю населяли динозавры.

«Мы хотим раскрыть механизм выживания микроорганизмов без достаточного количества питательных веществ», - сказал Юки Мороно, главный исследователь JAMSTEC. «Остается загадкой, прекратилась ли эволюция (микроорганизмов) 100 миллионов лет назад».

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