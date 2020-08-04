В интервью японский законодатель с ограниченными возможностями указал на необходимость проведения парламентских заседаний онлайн
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Токио, 3 августа (Jiji Press). Японский законодатель с серьёзной инвалидностью указал на необходимость проведения в стране парламентских сессий онлайн.
В недавнем интервью Фунаго Ясухико, член Палаты советников, верхней палаты японского парламента, страдающий боковым амиотрофическим склерозом (ALS), сказал: «Мне пришлось принять непростое решение не присутствовать на заседаниях в течение нескольких дней в конце февраля и начале марта в условиях распространения нового коронавируса в Японии».
Фунаго, представляющий небольшую оппозиционную партию Рэйва Синсэнгуми, отметил, что он мог бы участвовать в парламентских обсуждениях и голосовании по законопроектам, если бы это можно было делать онлайн, и добавил, что Япония должна допустить проведение заседаний и их посещение онлайн.
Он сказал, что люди с тяжёлыми формами инвалидности остаются вне поля зрения компаний и правительства, прилагающих усилия по внедрению удалённой работы в условиях пандемии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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