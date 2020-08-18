Судно японской компании Mitsui OSK распалось надвое у берегов Маврикия

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Токио, 16 августа (Jiji Press). Трещина на принадлежащем японской компании навалочном судне «Вакасио», севшем на мель в Индийском океане у Маврикия, увеличилась, и 15 августа судно раскололось на две части, как сообщила компания Mitsui OSK Lines Ltd., которая зафрахтовала судно.

Сухогруз, принадлежащий Nagashiki Shipping Co. из преф. Окаяма на западе Японии, привязан к буксиру и риск его уноса незначителен, если не ухудшатся погодные условия, сообщает Mitsui OSK.

Nagashiki Shipping, следуя инструкциям соответствующих властей, будет работать над удалением судна, с которого в океан вылилось около 1000 тонн топлива.

Работы по удалению остатков топлива с корабля в основном завершены. С судна пролилось также некоторое количество смазочного масла, когда трещина расширялась, но часть его была собрана, и предполагается, что его воздействие на среду будет ограниченным, как сообщила Mitsui OSK.

Nagashiki Shipping планирует выяснить причину аварии, опросив членов экипажа после допроса в следственных органах.

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